Locorotondo, il presepe artigianale di Piazza Aldo Moro: un capolavoro di tradizione e creatività

LOCOROTONDO - Nella suggestiva cornice di Piazza Aldo Moro, ogni giorno prende vita un grande presepe artigianale, un'autentica opera d'arte curata dall'Associazione APS Il Cerchio. Questo presepe offre un'occasione unica di contemplazione e riflessione, trasportando i visitatori in un mondo incantato di tradizione e creatività.Realizzato con maestria e passione, il presepe artigianale diventa un punto di riferimento per coloro che desiderano immergersi nella bellezza della storia della natività. Ogni dettaglio è curato con precisione, dai personaggi alle ambientazioni, creando un'atmosfera suggestiva che contribuisce a diffondere lo spirito natalizio.La presenza quotidiana del presepe in Piazza Aldo Moro diventa un invito a riscoprire le radici della festa natalizia, promuovendo la condivisione di momenti di serenità e contemplazione in questa stagione di gioia e speranza.