Locorotondo, il Villaggio di Natale anima Piazza Aldo Moro con magia e tradizione

LOCOROTONDO - Da venerdì 1° dicembre 2023 a lunedì 8 gennaio 2024, Piazza Aldo Moro si trasforma in un incantevole Villaggio di Natale, accogliendo visitatori di tutte le età in un'atmosfera festiva unica. I mercatini natalizi adornano la piazza con artigianato artistico, oggetti da collezione e idee regalo originali. Un'attrazione imperdibile è la casa di Babbo Natale, che trasmette la magia del Natale ai più piccoli e offre a tutti l'opportunità di immergersi nella gioia delle festività.Il Villaggio di Natale è il luogo ideale per trascorrere momenti speciali in famiglia, esplorando le bancarelle ricche di prodotti unici e gustando le prelibatezze tipiche di questa stagione. La vivace atmosfera natalizia, arricchita dalle luminarie e dalle decorazioni, rende Piazza Aldo Moro un punto di incontro centrale per la comunità locale e i visitatori che desiderano vivere l'incanto del Natale.