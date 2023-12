Lutto nella famiglia sindacale: addio a Paolo Frascella, reggente Fai-Cisl Puglia

BARI - La Fai-Cisl nazionale e la Cisl Puglia esprimono profondo dolore per la scomparsa improvvisa di Paolo Frascella, reggente Fai-Cisl Puglia. Frascella, classe 1958 e originario di Taranto, era non solo un sindacalista competente ma anche un amico leale e una figura dalla profonda umanità.Onofrio Rota, Segretario generale della Fai-Cisl nazionale, e Antonio Castellucci, Segretario generale della Cisl Puglia, hanno condiviso la notizia con tristezza, definendo Frascella un grande amico sempre al fianco degli ultimi. Frascella ha svolto un ruolo significativo come operatore e Segretario territoriale della Fisba e della Fai, diventando poi Segretario regionale dal 2001. La sua lunga esperienza lo ha portato a far parte del Consiglio generale, dell'Esecutivo della Federazione e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Fai-Cisl Studi e Ricerche.Il suo impegno sindacale si è manifestato in varie lotte, dalla lotta contro il caporalato alle battaglie per sostenere l'olivicoltura pugliese colpita dalla xylella, e dalle tutele contrattuali per i forestali a quelle per i lavoratori dei consorzi di bonifica.I Segretari generali hanno sottolineato che con la scomparsa di Paolo Frascella se ne va un cislino autentico, sempre in prima linea nelle attività sindacali. Lo ricordano non solo per il suo impegno in varie lotte sindacali ma soprattutto per la sua profonda umanità, che lo ha reso un punto di riferimento unico e insostituibile per molti giovani colleghi.In questo momento di grande dolore, le condoglianze vanno alla famiglia di Paolo Frascella, e la sua assenza lascerà un vuoto difficile da colmare nella famiglia sindacale e oltre.