'La storia di Marlowe', all'Orfeo la prima assoluta del noir

L’opera è un noir, un giallo ambientato negli anni Cinquanta che verte sul tema della vendetta per amore (tema tristemente attuale) ma che viene affrontato dall’autore in chiave psicologica ed in un certo senso “allargata” attraverso una subdola forma di sopraffazione e di persecuzione nei confronti non d’una sola donna, bensì d’un gruppo familiare composto da sole donne. Queste si ritroveranno, loro malgrado, a doversi difendere da un uomo disposto a tutto pur di vendicarsi per l’amore perduto, anni prima, della loro madre.





La trama avvincente si sviluppa producendo colpi di scena imprevedibili che trasformeranno le vittime in possibili carnefici. Lo spettacolo, per la regia dello stesso autore, vedrà in scena la Compagnia del Teatro Orfeo composta da attori ed attrici provenienti dai corsi e dagli stage di recitazione del Teatro Orfeo: Anna Danila Ancona, Antonella Chiloiro, Deborah De Tommaso, Gaetano Manzulli, Ketty Monetti, Anna Moscariello, Ilaria Taurino.





Lo spettacolo rientra nella stagione 2023/2024 “Taranto, i più grandi passano da qui” del Teatro Orfeo. Partner ufficiali: Regione Puglia, Comune di Taranto, Programma Sviluppo, Teleperformance Italia e Immobiliare De Bartolomeo.





TARANTO - “La storia di Marlowe” è la nuova opera teatrale del regista Clarizio Di Ciaula che debutterà in prima assoluta lunedì 18 dicembre alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Orfeo di Taranto.