Massafra, Mazzarano: 'Un milione di euro per i carnevali pugliesi ma serve un rilancio delle manifestazioni'

BARI - “La Giunta regionale ha stanziato un milione di euro per le manifestazioni dei Carnevali pugliesi, tra questi quello di Massafra”. Il commento del consigliere regionale Michele Mazzarano alla decisione della Giunta regionale di ieri, che destina il contributo straordinario ai carnevali della Regione svolti nel 2023.“Questo significa che la Regione riconosce il valore di manifestazioni come quella di Putignano, Massafra, Manfredonia, Gallipoli, Sammichele di Bari, Apricena, Bisceglie e Santeramo in Colle svolti nel 2023. Un patrimonio culturale che tiene insieme tradizione e arte, che produce turismo ed esalta il lavoro di tutti coloro che fanno parte della grande macchina organizzativa del carnevale, a partire dai maestri cartapestai, e dell’indotto mosso dalla manifestazione.In questo contesto - aggiunge Mazzarano - auspico un rilancio della manifestazione di Massafra, la creazione della Fondazione, al pari di altri grandi carnevali pugliesi e nazionali, e soggetto giuridico più adeguato al rilancio culturale, all’organizzazione e alla gestione dell’evento massafrese. Confido inoltre in una celere soluzione del problema dei capannoni adatti ad ospitare la realizzazione dei carri che anche per la prossima edizione del febbraio 2024 non saranno disponibili, creando un grave disagio ai carristi e ai maestri cartapestai costretti ancora a realizzare le loro opere in luoghi fatiscenti e insicuri.La Regione continuerà a sostenere il Carnevale di Massafra come accade da più di dieci anni ormai, ma sarà un sostegno che esigerà le innovazioni e i cambiamenti necessari e attesi da molti anni”.