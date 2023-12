Imprese e sostenibilità ambientale: incontro presso la Camera di Commercio di Lecce con l’assessora Maraschio

LECCE - Le aziende salentine verso la sostenibilità ambientale, con il sostegno dell’assessorato all’ambiente della Regione Puglia alle imprese per l’adozione di bilanci di sostenibilità e lo sviluppo dell’utilizzo dei sottoprodotti. Al riguardo un incontro si è tenuto questa mattina in Camera di Commercio di Lecce, alla presenza di Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente della Regione Puglia, Mario Vadrucci, presidente della Camera di Commercio di Lecce, e Francesco Longo, funzionario del dipartimento ambiente della Regione Puglia, insieme a un nutrito gruppo di imprese e di associazioni di categoria (tra cui Confindustria, Confartigianato, Federaziende, Cna).Si è discusso anche del protocollo d’intesa che l’assessorato all’ambiente della Regione Puglia ha siglato con Unioncamere e Albo gestori ambientali per dare impulso al passaggio da una economia lineare a una circolare, ovvero con un modello di produzione e consumo che implica il riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.“Abbiamo avviato un percorso che insieme ci porterà verso la strada della piena sostenibilità. In questo senso stiamo spingendo le imprese all’utilizzo dei sottoprodotti. L’assessorato, ad esempio, ha colto da subito la richiesta di sostenere le filiere della ceramica artigianale e del tessile, favorendo l’uso dei sottoprodotti derivati dalle filiere produttive di questi settori, molto sensibili in provincia di Lecce. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro e stanno per essere approvate in giunta le linee guida per favorire l’utilizzo di sottoprodotti nella simbiosi industriale, prevedendo formazione ed informazione sia per le imprese che per gli operatori di polizia di settore. La sostenibilità è un criterio che verrà richiesto dal sistema bancario e le imprese che dimostreranno di rispondere agli indicatori di sostenibilità avranno più facilità di accesso al credito. È un grande cambiamento e noi saremo al fianco delle imprese per guidarle in questa sfida. Così come abbiamo intenzione di finanziare ulteriormente il sostegno alle imprese che vogliono adottare politiche sostenibili”. Sono le parole di Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente.L’intervento del funzionario del dipartimento ambiente, Francesco Longo, si è concentrato proprio sul processo di accompagnamento alle aziende: “settimana scorsa abbiamo concluso un progetto di accompagnamento a 25 piccole e medie imprese per verificare il proprio rating Esg (Ambiente, Sociale e Governance), cioè un sistema di valutazione che misura le performance di un’azienda o di un investimento in base a criteri legati alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Ieri in Regione abbiamo fatto un incontro di fine progetto per avere un feedback dalle imprese che hanno partecipato al percorso e ascoltare le nuove proposte sul tema della sostenibilità e conformità agli standard Esg, come adozione di buone pratiche aziendali che incontrano le richieste del sistema bancario ma anche le esigenze della pubblica amministrazione”.La Regione Puglia, insieme a Unioncamere e Albo gestori ambientali, si è quindi messa in ascolto del sistema imprenditoriale che in qualsiasi momento potrà rappresentare le proprie istanze all’interno del protocollo. Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento del presidente Mario Vadrucci:“La collaborazione con l’Assessorato all'ambiente è fondamentale per la realizzazione della transizione green per il sistema delle imprese salentine e ringrazio l’assessora Maraschio per aver voluto elaborare questo interessante percorso comune verso l’economia circolare, di cui oggi si sancisce l’avvio, al quale si affiancherà, tra pochissimi giorni, l'apertura di un bando - voucher camerale attraverso il quale la Camera di Commercio di Lecce sosterrà le imprese che effettueranno interventi di efficienza energetica ed introdurranno fonti di energia rinnovabile. Istituzioni ed imprese insieme, quindi, verso la sostenibilità, sinergicamente coinvolte affinché si raggiungano i risultati auspicati in termini green, per il bene del nostro territorio e del sistema economico salentino”, ha dichiarato Vadrucci.