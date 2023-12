Meloni ad Atreju: 'Porteremo l'Italia sul primo gradino del podio'

ROMA - Il discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso in modo incisivo la quarta giornata di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo a Roma. Meloni ha affrontato diversi temi cruciali, dando voce a una visione politica incentrata sulla difesa dei valori del Centrodestra.La premier ha iniziato ricordando l'impegno di Silvio Berlusconi nei tre decenni di esistenza del Centrodestra, sottolineando la forza di una coalizione basata su valori condivisi. Ha criticato Elly Schlein del Partito Democratico per aver declinato l'invito ad Atreju, sottolineando la mancanza di coraggio nel partecipare alla manifestazione.Il discorso ha toccato vari argomenti, dal Superbonus al Reddito di cittadinanza, affrontando anche questioni sensibili come il femminicidio, i rave party, e l'utero in affitto. Meloni ha difeso le politiche del governo affermando che, nonostante le sfide, i dati macroeconomici sono positivi, e il governo agisce con serietà rispetto alle risorse finanziarie.Rivolgendosi ai sindacati, Meloni ha sottolineato l'incremento dell'occupazione, riduzione del precariato, e ha criticato gli scioperi generali, accusando alcuni sindacati di ipocrisia. Ha anche difeso le scelte contro i rave party illegali e la modifica della legge sugli sgomberi.Su temi sociali delicati come l'utero in affitto, Meloni ha sottolineato l'impegno per rendere tale pratica un reato universale perseguibile in Italia e all'estero. Ha inoltre ribadito la fermezza del governo nel contrastare le mafie, facendo riferimento al caso di Caivano e esprimendo il desiderio di restituire al territorio la presenza dello Stato.Il discorso si è concluso con un appello alla difesa della proprietà privata, un riconoscimento al lavoro delle forze dell'ordine, e un impegno nel contrastare il femminicidio. Meloni ha chiuso il suo intervento sottolineando la determinazione del governo a portare l'Italia al primo gradino del podio e affermando che non si lasceranno intimidire di fronte alle sfide.