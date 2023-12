Serie C, il Taranto pareggia 0-0 con l'Avellino al Partenio-Lombardi

Secondo pareggio esterno del Taranto. Gli jonici impattano 0-0 con l’ Avellino al “Partenio-Lombardi” nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C. Per i rossoblu pugliesi terzo pareggio in questo campionato e terzo risultato utile consecutivo. La squadra di Ezio Capuano è al sesto posto in classifica con 30 punti. Quarto pareggio interno per gli irpini. Quarto pareggio dei campani nel girone C di Serie C. L’ Avellino è quarto con 31 punti insieme alla Casertana.