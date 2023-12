Michele Emiliano alla Presentazione di 'Enigma Palermo' a Bari

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato ospite oggi pomeriggio alla libreria Ubik Laterza di Bari per la presentazione del libro "Enigma Palermo", scritto da Constanze Reuscher e Leoluca Orlando e pubblicato da Rizzoli.L'evento ha visto la partecipazione non solo di Emiliano e degli autori, ma anche di Nichi Vendola, già vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia e presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015. La presenza di figure di spicco, tra cui l'attuale presidente e un ex-presidente regionale, ha arricchito l'incontro con prospettive e riflessioni significative.Il libro "Enigma Palermo" promette di essere un'opera interessante, affrontando temi forti legati alla città siciliana. La scelta di presentare l'opera in una libreria di Bari sottolinea l'importanza di diffondere la cultura e stimolare il dibattito in contesti accessibili alla comunità locale.