Miracolo di vita a Bari: bimba abbandonata in termoculla nella Chiesa di San Giovanni Battista

BARI - Nella quiete della Chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco, si è verificato un evento straordinario che ha attirato l'attenzione e il cuore di tutti. Una neonata di pochi giorni è stata scoperta nella termoculla della chiesa, un luogo pensato per offrire un rifugio sicuro a neonati indesiderati. Vestita e coperta con cura, la piccola è apparsa in buona salute.Il protocollo è stato prontamente attivato: la neonata è stata trasferita nella Terapia Intensiva della Neonatologia del Policlinico per gli opportuni accertamenti, mentre le Forze dell’Ordine sono state informate della situazione. Ogni volta che la termoculla viene utilizzata, un allarme suona sui telefoni di don Antonio e del professor Nicola Laforgia, che coordinano le operazioni di recupero.L'equipaggio 118 della postazione del Policlinico è intervenuto tempestivamente, dimostrando un impegno senza riserve per garantire il benessere della neonata. Vicino alla termoculla è stato rinvenuto un biglietto che ha aggiunto un tocco emotivo alla vicenda con un messaggio commovente: "Mamma e papà ti ameranno per sempre".