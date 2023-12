Molfetta, torna 'Orti Aperti'

MOLFETTA - Torna sabato 16 dicembre il secondo appuntamento di “Orti Aperti”, un’iniziativa gratuita di riscoperta dei prodotti autentici del territorio dedicata soprattutto alle famiglie e prevista dal programma “Dalla Terra alla Tavola” inserito nel progetto 5.2 “Promuovere un Sistema di Marketing Territoriale Integrato” del GAL Ponte Lama.Il programma della giornata, realizzato in collaborazione le associazioni Molfetta Food, Cicoria puntarelle molfettese e Regaliamoci un Sorriso OdV, prevede l’accoglienza in azienda e la visita all’orto con particolare attenzione alla parte dell’appezzamento dedicato alla coltivazione della Cicoria Puntarelle di Molfetta. A seguire il cantastorie, Pietro Capurso, racconterà aneddoti in vernacolo, legati alla tradizione colturale locale e l’Associazione Molfetta Food realizzerà una degustazione in campo delle verdure di stagione.L’iniziativa, che si ripeterà in due fasce orarie (9.30 – 11.00) per dare la possibilità a un maggior numero di persone di partecipare, si terrà presso l’azienda agricola Mauro Giuseppe De Ruvo localizzata su s.p. 55 Molfetta Bitonto km 3+700.Specifichiamo che dopo questa iniziativa il programma di attività “Dalla Terra alla Tavola”, riprenderà a febbraio con la realizzazione di un orto didattico e sociale in collaborazione con gli alunni di alcune scuole della primaria.Per info e prenotazioni potete compilare il google form https://forms.gle/YV5c3Qu19RXfc7Vc6 oppure rivolgervi al ristorante Vecchio Gazebo, al Social Market Solidale o a Coldiretti Molfetta.