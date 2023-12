Mostra 'Io Donna': abiti manifesto contro la violenza sulle donne ncantano San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO - Nel suggestivo scenario del chiostro comunale, si è appena conclusa con successo la Mostra "Io Donna", un'iniziativa avvincente volta a sensibilizzare contro la violenza sulle donne attraverso abiti "Manifesto" che si trasformano in vere e proprie opere d'arte.La talentuosa stilista Ilaria Villani, nota per la sua partecipazione al programma Mediaset "La Nave Della Bellezza", ha affascinato il pubblico con il suo racconto toccante e personale. Con un passato da vittima di violenza, ha scelto di condividere la sua rinascita attraverso un abito da sposa sacrificato e macchiato di vernice rossa, simbolo della sua decisione di dire basta. La moda, la creatività e la bellezza di ogni donna sono diventati strumenti di rinascita per Villani.Un momento di forte impatto è stato lo sketch di violenza, interpretato dalla figlia quindicenne della stilista insieme a un ragazzo del pubblico, evidenziando come la violenza possa colpire accanto a noi. Il Sindaco Michele Crisetti e la vice prefetto vicario Rachele Grandolfo hanno sottolineato l'importanza di iniziative come questa per la consapevolezza sociale.Il dibattito, moderato dalla professoressa di letteratura dell'Università di Foggia, Rossella Palmieri, ha visto la presentazione del libro "Sposa Unica" di Ilaria Villani, arricchendo ulteriormente il contesto culturale dell'evento.Il momento culminante è stato l'esposizione delle opere d'arte, gli abiti ispirati a concetti quali la libertà, l'ambizione, la rinascita, il coraggio, la famiglia, l'empatia e la ribellione. Ogni creazione, corredata da un certificato di nascita con nome, disegno e dettagliata descrizione del simbolismo interpretato dalla stilista, ha contribuito a trasmettere un messaggio di forza e speranza.Ilaria Villani ha concluso l'evento con un appello appassionato per ispirare le donne e sensibilizzare gli uomini verso un mondo di parità e rispetto. La Mostra "Io Donna" si candida così a diventare un faro di cambiamento e consapevolezza nella lotta contro la violenza di genere.Per ulteriori informazioni:villaniilaria@libero.it3505755295