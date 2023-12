Musica e Teatro per Le Vie del Natale a Trani: a Palazzo delle Arti Beltrani quattro spettacoli imperdibili per celebrare le festività

TRANI - Le vie del Natale, l’iniziativa finanziata dalla Città di Trani, a cura dell’Associazione delle Arti, entra nel vivo e riserva un “regalo a regola d’Arte”. Il cartellone tranese, grazie al quale il centro storico della città diventa protagonista, abbraccia tutto il periodo delle festività fino oltre l’Epifania, con numeri importanti: 48 eventi, 4 piazze, 8 strade.Fino a domenica 7 gennaio il programma di eventi si dipanerà tra strade, piazze e palazzi storici con il coinvolgimento di altre realtà associative del territorio.Fulcro pulsante degli spettacoli, il nobile teatro espositivo della città, Palazzo delle Arti Beltrani, che insiste sull’omonima via, diventato Centro Culturale Polifunzionale di rilevanza nazionale. Tra magia e incanto, le eleganti sale del Palazzo, prestigioso spazio per le arti, si specchiano nella bellezza del borgo antico, recentemente pedonalizzato nei suoi vicoli più caratteristici.«Anche quest’anno - annuncia Niki Battaglia, direttore di Palazzo delle Arti Beltrani - abbiamo confezionato un piccolo scrigno d’arte per donare benessere a noi stessi o a coloro i quali amiamo, riservando una sorpresa che unisce musica, teatro e arte».Sono quattro, infatti, le gemme che compongono lo scrigno, spettacoli di sicuro richiamo che impreziosiscono l’intero cartellone.Si parte giovedì 21 dicembre, alle ore 20,30, con il reading di Antonio Memeo accompagnato da Emanuele Paradiso alla chitarra acustica, impegnati nei Racconti di Natale della tradizione pugliese. Un viaggio irresistibile alla scoperta di leggende, racconti popolari, aneddoti, cantati e recitati, della nostra migliore tradizione natalizia, rielaborata e reinterpretata da un grande protagonista della scena come Antonio Memeo. Uno spettacolo composito tra parole e note che lascia spazio anche a grandi classici natalizi come ‘Bianco Natale’ e ‘Astro del ciel’. Una produzione che reca un marchio prestigioso, quello del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria, così come la riscrittura poetica e visionaria del dramma shakespeariano Amleto, di e con Michele Sinisi e la drammaturgia dello stesso Sinisi con Michele Santeramo, in scena venerdì 29 dicembre, dalle ore 20,30. Un Amleto solo in scena, che recita per sé e per il pubblico la sua follia lucida, la sua rabbia impotente, la sua sete di verità. Amleto si fa specchio di una società ipocrita e corrotta, in cui nessuno è quello che sembra. Per gli eventi singoli: https://www.i-ticket.it/eventi/racconti-di-natale-pugliese-sala-proiezioni-beltrani-2024-biglietti Spazio alla musica poi sabato 23 dicembre, alle ore 20,30, con il concerto del Gaia Gentile trio, un percorso emozionale attraverso il meraviglioso mondo del pop e del cantautorato. Interpretazioni uniche di brani di artisti celebri e composizioni originali e contaminate, arricchite da moderne tecnologie che intensificano l'impatto emotivo. Un ensemble straordinario, composto dalla talentuosa Gaia Gentile, dal poliedrico sassofonista e polistrumentista Nicolò Pantaleo e dal brillante chitarrista e produttore Antonello Boezio. La voce straordinaria di Gaia, unita alla maestria dei musicisti, crea una magia musicale che rimane impressa nell’anima degli spettatori. Evento singolo: https://www.i-ticket.it/eventi/gaia-gentile-trio-sala-beltrani-2024-biglietti Conclude il cofanetto del Regalo a regola d’Arte il progetto natalizio tanto atteso di Larry Franco (pianoforte e voce) e Dee Dee Joy (voce e rullante) che salutano il nuovo anno martedì 2 gennaio 2024 dalle ore 20,30 con Unforgettable Christmas. Un imperdibile appuntamento per ricordare il grande Nat King Cole e sua figlia Natalie e riproporre i grandi classici di Natale nel loro stile “indimenticabile”. Nel repertorio, grandi classici natalizi come Silent Night, Let It Snow, Amazing Grace, I’ll Be Home For Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, Buon Natale all’Italiana, The Christmas Song, Sleigh Ride e tanti altri.Evento singolo: https://www.i-ticket.it/eventi/unforgettable-christmas-sala-beltrani-2024-biglietti Per Natale ci sarà la possibilità di regalare un abbonamento speciale (acquistabile fino al 21 dicembre) che include questi 4 spettacoli. “Un regalo a regola d’Arte” da far trovare sotto l’albero ai propri cari o amici. In più, chi donerà l’abbonamento potrà visionare le opere della Pinacoteca “Ivo Scaringi” con una visita guidata gratuita (su prenotazione). Palazzo Beltrani accoglie, infatti, la pinacoteca intitolata alla memoria del pittore Ivo Scaringi, che custodisce i quadri dell’artista tranese ma anche altre opere di proprietà comunale. Il regalo a regola d’Arte è acquistabile solo presso il botteghino di Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51 (dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 21:00).Il cartellone “Le Vie del Natale” conferma la straordinaria vocazione di questo contenitore multiforme ad essere punto di riferimento tra le istituzioni culturali e associative, promuovendo la città di Trani e la Puglia come destinazioni per la cultura e le arti, per non tradire le attese di un pubblico di estimatori e di turisti attratti anche dall’atmosfera natalizia della città.Info al Botteghino di Palazzo Beltrani, via Beltrani 51, Trani (BT) tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it