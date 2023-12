Nasce 'Ostuni a Mare': con la consulenza in gestione del gruppo Egnazia il resort di Rosa Marina cambia volto

OSTUNI (BR) - Ostuni Rosa Marina Resort, a partire dal 2024 diventerà Ostuni a Mare. Questo cambiamento, previsto per la stagione estiva del 2024, rappresenta un’evoluzione significativa della nuova proposta di soggiorno della struttura, in uno dei territori cardine del turismo internazionale. - Ostuni Rosa Marina Resort, a partire dal 2024 diventerà Ostuni a Mare. Questo cambiamento, previsto per la stagione estiva del 2024, rappresenta un’evoluzione significativa della nuova proposta di soggiorno della struttura, in uno dei territori cardine del turismo internazionale.





La famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, e punto di riferimento nel settore turistico-alberghiero, è al timone di questo nuovo progetto. La loro stretta connessione con la comunità e il loro impegno verso l'ospitalità sono alla base di questa trasformazione. Il nuovo obiettivo è quello di offrire un soggiorno che sia in grado di valorizzare l’atmosfera unica di Ostuni, la “Città Bianca”, unita alla bellezza del mare di Rosa Marina, per un’esperienza di resort contemporanea e innovativa. La consulenza in gestione del gruppo Egnazia, di Aldo Melpignano – iniziata un anno fa – sarà fondamentale per guidare il percorso di rilancio e re-branding della struttura in vista della stagione 2024.

Le novità di Ostuni a Mare includono:

- Nuove Suite: il resort aggiungerà 10 nuove Junior Suite e 10 nuove Suite, con arredi raffinati e comfort senza pari, per soddisfare le esigenze degli ospiti più esigenti;

- Spazi comuni rinnovati: gli spazi comuni verranno completamente ristrutturati per garantire un'atmosfera accogliente e di tendenza, dove gli ospiti potranno rilassarsi e socializzare;

- Nuove attività sportive: per gli amanti dello sport, Ostuni a Mare offrirà campi da tennis e da padel e altre attività sportive che ricopriranno un ruolo centrale nell’esperienza di soggiorno;

- Nuovi concept gastronomici: l’hotel amplierà e migliorerà la propria offerta gastronomica, rivolgendosi agli ospiti del resort e non solo.

L’intenzione per i prossimi anni è quella di trasformare Ostuni a Mare in un resort dinamico e accogliente, dove gli ospiti possano immergersi in una socialità spontanea e vivace, distante dagli schemi dei tradizionali villaggi vacanze. L'obiettivo è far vivere ai visitatori esperienze moderne e un'atmosfera sofisticata e attuale, in perfetta armonia con l’ambiente circostante. Il resort è immerso nel suggestivo Villaggio Internazionale di Rosa Marina, una rinomata località balneare lungo la costa adriatica di Ostuni. Questo luogo è circondato da secolari uliveti e ampie spiagge insignite della prestigiosa Bandiera Blu, creando un ambiente ideale per famiglie e amanti del mare.

Pietro Marseglia, Owner di Ostuni a Mare, dichiara: "Il nostro focus rimane su un’ospitalità spontanea e autentica. Questo nuovo capitolo ci permette di accogliere i nostri ospiti in un ambiente rinnovato, moderno e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Ringrazio il gruppo Egnazia per essere di supporto alla nostra realtà, la società di management di Aldo Melpignano ci sta indicando una strada per dare nuova vita ad un luogo che da sempre abbiamo nel cuore e che ci auguriamo possa tornare a rappresentare una realtà centrale per le strategie di sviluppo turistico del territorio".

La Società Rinascimento Valori S.r.l., guidata da Marco Stoppelli, ha svolto il ruolo di advisor per il Gruppo Marseglia negli accordi con Egnazia Ospitalità Italiana, mentre l'Avv. Massimiliano Macaione di Gianni & Origoni ha assistito la società di management.

Ostuni a Mare punterà a raggiungere una clientela in linea con il nuovo posizionamento, allargando i propri mercati di riferimento, accogliendo gli ospiti in una struttura storica ma modernizzata e rivitalizzata. L’hotel Ostuni a Mare si posiziona sul mercato come un resort di alto livello che vanta un ampio numero di camere, per la precisione 222, rendendosi anche meta ambita per il mercato degli eventi privati e aziendali. La scelta di mantenere il posizionamento di un hotel upscale è stata studiata per integrare l’offerta dei grandi investitori di catene luxury che in questo momento guardano alla Puglia, oltre ai player già presenti che continuano ad investire per ampliare la propria forza sul territorio.