Natale 2023, italiani in sovrappreso: è la Christmas Blue

È la «Christmas-blues», già conosciuta come sindrome da Natale, un disturbo con cui la maggior parte degli italiani hanno a che fare durante il periodo delle vacanze natalizie. A metterlo in evidenza è Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in crociere per single.In base ad un sondaggio realizzato questo mese dal tour operator romano su un campione di 1.000 uomini e 1.000 donne di età compresa tra i 18 ed i 50 anni, un italiano su due si ritrova ad affrontare il Natale con stress, una risposta psico-fisiologica ad un periodo fatto di shopping “forzato”, responsabilità, impegni e doveri tipici di questo mese.«La routine del Natale, gli impegni familiari, il lavoro o lo studio, si accompagna così ad ansie e stress a causa appunto del cambio del ripresentarsi di impegni e scadenze da rispettare» sottolineano gli esperti di Vamonos-Vacanze.Il disagio si manifesta come malessere psicologico e fisico e così ci si sfoga anche sul cibo: secondo il sondaggio da Vamonos-Vacanze a dicembre il 48% ingrassa. «Tutti siamo maggiormente esposti a prendere peso, lasciandoci trascinare dallo stress e rifugiandoci nei piaceri della tavola, rinunciando perfino allo sport ed alle attività fisiche che invece abbiamo praticato abitualmente durante il resto dell’anno. Ma sotto Natale non c’è tempo neanche per lo sport» spiega il tour operator.È così che ci ritroviamo ad avere in Italia il 48% della popolazione in sovrappeso e l’8% di obesi.Dal fare la spesa per pranzi, cene e cenoni, occupandosi anche della casa e degli addobbi, al traffico micidiale che caratterizza questo periodo, l’impatto con i ritmi frenetici e le incombenze giornaliere che spesso si sommano a numerosi impegni lavorativi —come anche le cene aziendali— può risultare davvero poco piacevole.Come combattere lo stress da Natale? «La soluzione migliore è quella di affrontare il periodo e le incombenze con gradualità concedendosi un periodo di assestamento, prendersi cura del proprio corpo ristabilendo un giusto ritmo sonno-veglia che solitamente a Natale è meno regolare e cercando di seguire un’alimentazione corretta. Ma anche incominciare a pensare alle prossime vacanze» rispondono gli esperti di Vamonos-Vacanze.E questa è una scelta sempre più ricorrente tra gli italiani. «Una tendenza che continuerà anche a gennaio e febbraio» prevedono gli esperti. «Noi —proseguono— non possiamo che ritenerci molto soddisfatti poiché quest’anno le prenotazioni per Capodanno procedono benissimo, tant’è che la nostra disponibilità è agli sgoccioli e per alcune mete siamo addirittura al completo, soprattutto sul lungo raggio, mentre c’è ancora disponibilità sul medio raggio e per la montagna, dove la vera chicca è rappresentata dalle nostre vacanze per single sulla neve a Pila in Valle d’Aosta —in super-promo a 1.199 euro— ed a Marilleva in Trentino-Alto Adige —a 1.499 euro— in entrambi casi per 7 notti con partenza il 30 dicembre. Senza dimenticare il nostro Capodanno in Toscana in una villa esclusiva dal 29 dicembre per 3 notti a 599 euro e —nelle stesse date allo stesso prezzo— il nostro Capodanno in Masseria Pugliese nel Salento» sottolineano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.«Scegli una vacanza per single: al mare, sulla neve, in tour, in crociera o in una capitale, qualunque sia la tua destinazione il tuo Capodanno sarà un successo. L’arrivo del Nuovo Anno è il momento perfetto per uscire dalla propria confort zone e vivere quel viaggio che si sognava da tempo, concedendosi di provare un'esperienza fuori dagli schemi, con destinazioni e location esclusive, partecipando ad eventi mozzafiato con la possibilità di creare nuovi legami in un ambiente rilassato, informale e carico di “good vibes”» assicura il tour operator specializzato in vacanze di gruppo.Ma quali sono le mete più richieste? «Sul podio ci sono le crociere, in particolare il Capodanno a Miami (e Crociera MSC ai Caraibi) con partenza il 28 dicembre per 9 notti a 3.399 euro, il Capodanno a Dubai (e Crociera MSC negli Emirati Arabi ed Oman) con partenza il 30 dicembre per 8 notti a 2.299 euro ed il Capodanno ai Caraibi (e Crociera MSC ai Caraibi, Antille Francesi e Guadalupa) con partenza il 30 dicembre per 7 notti anche in questo caso a 2.999 euro» rispondono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.Per chi invece non vuole rinunciare alla crociera ma non vuole allontanarsi troppo, ad andare per la maggiore è la Crociera MSC in Spagna, Malta e Francia per 7 notti con partenza il 31 dicembre da Genova (euro 1.199 includendo il cenone di Capodanno) oppure il primo gennaio da Civitavecchia, ora in promozione a 799 euro.«Pochi i posti ancora disponibili per il Capodanno in Brasile a Rio de Janeiro e Búzios per 10 notti con partenza il 27 dicembre (a 3.699 euro)» avvertono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it, che ora aggiungono alle loro proposte la promo del Capodanno in Tour della Giordania con partenza il 28 dicembre per 7 notti a 2.599 euro e del Capodanno in Tour del Marocco con partenza il 29 dicembre per 7 notti in super-promo a 1.899 euro.Poi ancora ci sono il Capodanno in Tour “Cuba Autentica” per 9 notti con partenza il 31 dicembre (3.399 euro), il Capodanno a Capo Verde (in singola gratis) con partenza il 30 dicembre per 7 notti a 2.399 euro e —particolarmente conveniente— il Capodanno sul Mar Rosso a Sharm El Sheikh per 7 notti con partenza il 30 dicembre a 1.699 euro.Ma a riscontrare le preferenze degli italiani sono anche le Capitali europee dove Vamonos-Vacanze.it propone a 899 euro soggiorni di 3 notti con partenza il 29 dicembre per Amsterdam, Barcellona o Lisbona. Mentre il Capodanno a Istanbul è ora in super-offerta a 799 euro.