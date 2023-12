Natale e Capodanno nel mondo delle accompagnatrici

In un'insolita panoramica sulle festività natalizie, emergono testimonianze da un settore spesso trascurato durante le Feste: l'universo delle accompagnatrici. Nonostante la tradizione di condivisione e festa in famiglia, alcune professioniste del settore, come Francesca Italiana e Alessia Spa Deluxe, rivelano come trascorrono il periodo natalizio.I dati di Escort Advisor e Google Trends indicano un aumento della domanda nei servizi di accompagnatrici durante le festività, evidenziando che il fascino dei mercatini di Natale viene superato dall'interesse per incontri a pagamento. Il 27 dicembre, in particolare, si registra un picco del 16% nel volume di traffico sul sito, probabilmente influenzato dai giorni festivi precedenti con portali che evidenziano anche, tra l'altro, la presenza di una accompagnatrice di Grigioni Francesca Italiana, con 23 recensioni su Escort Advisor, spiega che pur prendendosi una pausa la Vigilia e il giorno di Natale per trascorrere del tempo in famiglia, mantiene attiva la sua presenza online. Dopo Natale, parte per Dubai con un cliente per il Capodanno e successivamente si dirige a Montecarlo per cene di lavoro.Le interviste rivelano anche storie sorprendenti di connessione e desideri personali. Francesca racconta di essere stata scelta da un padre per il figlio diciottenne, che voleva un'esperienza per superare la timidezza.Alessia Spa Deluxe, con 313 recensioni su Escort Advisor, dichiara di lavorare intensamente durante tutto il mese di dicembre, prendendosi solo due giorni di vacanza: Natale e Capodanno. Molti clienti le chiedono di trascorrere il Capodanno in intimità o di accompagnarli a feste, ma lei preferisce dedicarsi un momento di festa personale con amiche.I dati di traffico di Escort Advisor post-festività confermano questa oscillazione di interesse. Il 27 dicembre, in particolare, si registra un picco del 16%, probabilmente influenzato dai due giorni festivi precedenti. Questa tendenza è supportata anche dalle testimonianze delle accompagnatrici stesse, che offrono uno sguardo interessante sulle preferenze online degli italiani durante le festività, evidenziando come il mondo delle accompagnatrici diventi un argomento di rilevante interesse in un periodo tradizionalmente dedicato a celebrazioni e momenti in famiglia.