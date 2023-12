'Insieme per l'Oncologico': musica, solidarietà e sostegno alla ricerca contro il cancro

BARI - Nella prestigiosa cornice della sede della Guardia di Finanza Legione Allievi, si è svolta con grande successo la IV edizione di "Insieme per l'Oncologico". Un evento di carità che ha il nobile obiettivo di sostenere la ricerca dell'IRCCS 'Giovanni Paolo II di Bari e di finanziare l'acquisto di attrezzature all'avanguardia per la cura dei tumori.Il cuore di questa serata benefica ha vibrato al ritmo avvolgente dell'orchestra Metropolitan MusicArt, diretta con maestria dal talentuoso Maestro Bruno Tassone, e ha potuto contare sulla straordinaria partecipazione di Fabio Lepore. L'evento, che si è tenuto il 14 dicembre alle 20.30 presso l'auditorium della Guardia di Finanza, è stato aperto a tutti coloro che desideravano contribuire con un gesto di generosità, richiedendo un modesto contributo di 15€.La serata non è stata solo un'occasione per raccogliere fondi ma anche per regalare emozioni intense. L'evento ha presentato i risultati ottenuti negli anni, avvolgendo il pubblico con musica incantevole, testimonianze toccanti e speranze per il futuro. Un invito caloroso è stato esteso a tutti coloro che desideravano partecipare e contribuire a questa nobile causa.Durante la serata, la Presidente del CIF Metropolitano, Cristina Maremonti, dopo aver insignito di una targa il Generale di Brigata Marco Lainati, ha condiviso saluti e ringraziamenti, sottolineando l'importanza del progresso scientifico e tecnologico nel campo della lotta contro il cancro. Il discorso ha elogiato il lavoro del direttore generale dell'Istituto tumori Alessandro Delle Donne, oltre che di medici, operatori sanitari, associazioni e volontari dedicati a sostenere chi, in momenti difficili, si sente solo.Le parole della Presidente hanno sottolineato la necessità di sviluppare una cultura della solidarietà e della cura della persona, promuovendo un nuovo umanesimo basato sulla reciprocità nelle relazioni. La serata e la partecipazione del pubblico sono diventate una testimonianza tangibile di questa filosofia.La presentazione del concerto si è conclusa con un commovente tributo alla quarta edizione dell'evento, dedicato a una cara amica del Cif Metropolitano, Roberta Patruno, che non è più tra noi a causa di un tumore. Il palco è stato arricchito dalla presenza di illustri personalità, tra cui la dottoressa Candida Tangorra, presidente del Forum Sanità Puglia, la professoressa Isa Gigante, presidente dell'Associazione 'Le Mani di Proserpina', la dottoressa Patrizia Masellis del Cif di Bitritto, Grazia Guida, presidente dell'Associazione AFORP Puglia e Basilicata e Paolo D'Ambrosio, presidente dell'Associazione di Clownterapia 'Teniamoci per mano onlus'. Tutti uniti nella solidarietà e nella lotta contro il cancro, hanno reso la serata un'incredibile dimostrazione di amore e impegno verso chi soffre. Cristina Maremonti, prima di concedere spazio alla magnifica performance dell'orchestra diretta dal Maestro Bruno Tassone e dei virtuosismi di Fabio Lepore, ha quindi ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento di speranza e solidarietà.