Natale a Lecce: 'Lecce Christmas Buskers' nel centro storico

LECCE - Venerdì 22 dicembre, nel cartellone natalizio del Comune, Natale a Lecce, il centro storico sarà animato da animato, dalle 18 alle 21, dal festival degli artisti di strada, Lecce Christmas Buskers, promosso dall'assessorato allo Spettacolo con le associazioni Gessetti & Straccetti, Salento Buskers Festival e Cirknos. Per tre ore, in maniera diffusa, l’allegra, colorata e natalizia carovana del Salento Buskers Festival sarà guidata da Trampuglia, altissimo “capitano” in trampoli seguito da giochi di fuoco, giocolerie e musica in compagnia di Trampuglia Junior e tutti gli altri “traballanti” allievi della Scuola di Circo CirKnos di Lecce.Prosegue “Natale nei quartieri”, l'iniziativa promossa dall'assessorato allo Spettacolo del Comune di Lecce, che porta l'animazione per bambini nei saloni parrocchiali dei quartieri della città, a cura delle associazioni Bambuballa e I fabbricanti di sogni. Venerdì 22 dicembre nel salone parrocchiale della chiesa di Santa Rosa da Lima per proseguire con gli altri appuntamenti dopo Natale.Nelle casette in legno allestite in piazza Sant'Oronzo, prosegue fino al 7 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 23, il mercatino di artigianato ed enogastronomia “Che tipico Natale”, organizzato dall'associazione Nereidi, mentre in quelle di Piazza Mazzini è già attivo la Fiera dei giocattoli, addobbi e doni natalizi, con gli stand che sono accessibili a tutti dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 23. Lungo via Trinchese, è possibile visitare, con gli stessi orari di Piazza Mazzini e sempre fino al 7 gennaio, il Mercatino della Creatività, che ospita le creazioni più variegate degli operatori del proprio ingegno. Nel chiostro dei Teatini, fino al 26 dicembre, è possibile visitare la Fiera di Santa Lucia, più di cinquanta espositori tra hobbisti e pupari professionisti, provenienti dalla città e dalla provincia, proporranno le loro creazioni che si rifanno alla tradizione salentina. Per il pubblico ci sarà la possibilità di ammirare e acquistare presepi, pupi in terracotta o figure presepiali in cartapesta. Nei giorni feriali la Fiera di Santa Lucia sarà aperta dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:00 alle 20:30 (21:30 il sabato). La domenica orario continuato dalle 9:30 alle 21:30. In Piazza Duomo è allestito il presepe artistico, mentre all'ex Conservatorio Sant'Anna è possibile visitare la mostra “Devozione Barocca”, che raccoglie le opere in cartapesta conservate nella chiesa di Sant'Anna (orari di visita: dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20.30) e nel bastione Santa Trinità del castello Carlo V la XXII Mostra del Presepio, a cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepio – sede di Lecce, in collaborazione con il Comune e la Direzione Musei Puglia (orari: lunedì-venerdì: 17.30-21, sabato, domenica e festivi: 10.30-13, 17.30-21).La programmazione completa delle iniziative in città, comprese quelle nei teatri cittadini, è disponibile sul sito www.lecceinscena.it Prosegue, infine, la campagna di comunicazione multicanale “Lo shopping a Lecce è una festa”, con manifesti, inserzioni e contenuti social sponsorizzati per invitare i cittadini leccesi e della provincia a scegliere il commercio locale per i propri acquisti natalizi. L’amministrazione comunale, grazie al Distretto Urbano del Commercio – cofinanziato da Comune e Regione Puglia – con Confcommercio e Confesercenti, esprime così il proprio sostegno ad un comparto fondamentale dell’economia leccese, quello del commercio di vicinato, che contribuisce a conferire vivacità, sicurezza, benessere alla città e che punta in particolare sul periodo natalizio per contrastare la concorrenza delle piattaforme multinazionali per gli acquisti online.