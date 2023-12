Bari, gli appuntamenti solidali promossi dall’assessorato al Welfare e dalla rete cittadina per le prossime giornate di festa

BARI - In occasione delle imminenti festività, i servizi promossi in favore dei cittadini più fragili dall’assessorato Welfare in collaborazione con le realtà del privato sociale, del volontariato laico e cattolico e della Caritas diocesana, prevedono una serie di momenti conviviali.In tutte le strutture e le case di accoglienza comunali saranno garantiti pasti sociali (pranzo e cena) per gli ospiti, mentre gli operatori delle Unità di strada saranno impegnati ogni giorno nella distribuzione di coperte e beni alimentari in favore delle persone senza dimora.Inoltre, saranno assicurate le attività di domicilio e market sociale in favore delle persone e dei nuclei familiari in carico ai Servizi sociali.“Anche quest’anno, accanto ai servizi ordinari e straordinari, abbiamo lavorato per assicurare a quanti versano in condizioni di particolare vulnerabilità momenti di socializzazione e svago e un pasto caldo nelle giornate di festa - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Un risultato reso possibile dall’impegno condiviso tra pubblico, terzo settore e volontariato laico e cattolico per offrire sostegno alle persone sole e in difficoltà anche nel periodo dell’anno in cui l’isolamento sociale e le povertà si avvertono maggiormente. Ringrazio gli operatori e i volontari che saranno impegnati nelle strutture del welfare e per le strade della città anche in questi giorni di festa”.Centro polivalente per il contrasto alla povertà estrema AREA 51Il Centro polivalente comunale per il contrasto alla povertà estrema “Area 51” garantirà 100 pasti al giorno in modalità da asporto - sia a pranzo sia a cena - nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre prossimi, secondo i menù speciali pensati per i giorni di festa, di seguito elencati:Domenica 24 dicembre· PranzoPasta con pomodoro, panino imbottito con hamburger vegetale, frutta.· CenaPanzerottini, cavatelli ai frutti di mare, filetto di pesce al forno alla marinara e insalata mista (con pane), frutta e panettone.Lunedì 25 dicembre:· PranzoFesa di tacchino, mozzarella e olive, trofie alla bolognese, salsiccia di vitello con insalata mista (con pane), frutta e panettone.· CenaPasta con verdure, panino imbottito con formaggio e pomodoro, frutta.Martedì 26 dicembre· PranzoOrecchiette con funghi porcini e pomodorini, panino imbottito con hamburger di manzo e insalata mista, frutta e panettone.· CenaPasta e zucchine, panino imbottito con cotoletta di pollo e insalata mista, frutta.Parrocchie Caritas diocesanaNelle stesse giornate (23, 24, 25 e 26 dicembre) la rete delle parrocchie della Caritas Diocesana assicurerà pranzi e cene alle persone più fragili secondo il calendario previsto dal Piano cittadino predisposto per l’emergenza freddo, come di seguito specificato:Sabato 23 dicembre· Pranzo: parrocchia Santa Chiara· Cena: Missionarie della Carità (suore di Maria Teresa di Calcutta)Domenica 24 Dicembre· Pranzo: parrocchia San RoccoLunedì 25 Dicembre· Pranzo: Villaggio del Fanciullo (organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio), parrocchia San Carlo Borromeo· Cena: Missionarie della Carità (suore di Maria Teresa di Calcutta)Martedì 26 dicembre· Pranzo: parrocchia Maria SS RosarioAssociazione In.Con.Tra.In piazza Balenzano, ogni sera, i volontari dell’associazione saranno impegnati nella distribuzione della cena, mentre nei pressi della stazione centrale, grazie alla cucina mobile offerta dalla Fondazione progetto Arca, il pranzo sarà assicurato nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, e la cena il martedì, il giovedì e la domenica.Inoltre, il 24 dicembre, gli operatori dell’Unità di strada vestiti da Babbo Natale doneranno panettoni e pacchi natalizi alle persone senza dimora in giro per la città. Il 26 dicembre, invece, distribuiranno caldarroste nelle ore serali.Infine, negli spazi del centro Area 51 sono stati organizzati momenti di socializzazione e ludici secondo il programma di seguito indicato:· 24 dicembre: “Brindisi di Natale” in collaborazione con Unità di Strada “Care for People” (dalle ore 19 alle 20)· 25 dicembre: “Tombola natalizia” (dalle ore 16 alle 17:30)· 26 dicembre: “Giochi di società in compagnia” (dalle ore 16 alle 17.30)· 31 dicembre: “Brindisi di Capodanno” in collaborazione con Unità di Strada “Care for People” (dalle ore 19 alle 20)· 6 gennaio: “Lotteria della befana” (dalle ore 10 alle 12).