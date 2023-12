'Natale: Pace nel Mondo', rassegna di canti natalizi a Trinitapoli con la Schola Cantorum

Il cuore di Trinitapoli si prepara ad accogliere, come da consolidata tradizione, la magica atmosfera del Natale con la rassegna di canti sacri e natalizi organizzata dalla Schola Cantorum dell’Immacolata. L'evento, intitolato "Natale: Pace nel Mondo", si terrà sabato 23 dicembre alle ore 19:30 presso l’Auditorium San Francesco della Parrocchia Immacolata.Quest'anno, la Schola Cantorum ha il privilegio di condividere il palco con le voci bianche degli alunni dell’Istituto comprensivo Garibaldi – Leone, unendo così giovani talenti alle armonie del coro polifonico. La direzione del Maestro Domenico Virgilio guiderà la rassegna, che promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la musica natalizia.Il concerto vedrà la partecipazione straordinaria del soprano Mariarosaria Daloiso, arricchendo ulteriormente la performance. La direzione musicale della pianista Anna Leone e la voce narrante di Rosa di Gennaro aggiungeranno un tocco distintivo all'esperienza musicale.L'evento, patrocinato dal Comune di Trinitapoli, avrà ospiti d'onore quali i membri della commissione straordinaria e il parroco della Parrocchia Immacolata, Padre Francesco Milillo. La serata si propone non solo come un momento di armonia musicale, ma anche come un'occasione di riflessione spirituale sul significato del Natale.La prima parte del concerto offrirà un viaggio attraverso il repertorio musicale natalizio, con opere di Rutter e canti della tradizione anglosassone che hanno conquistato il mondo intero. La seconda parte vedrà il coro esibirsi nei classici della tradizione natalizia italiana e internazionale, regalando al pubblico melodie intramontabili come "Tu scendi dalle stelle," "Astro del ciel," "Jingle Bells," e "Oh Happy Day."L'iniziativa mira a trasmettere non solo la bellezza della musica, ma anche lo spirito natalizio di pace e condivisione. Un appuntamento imperdibile per immergersi nell'atmosfera unica del Natale, celebrato attraverso le armonie incantevoli della Schola Cantorum di Trinitapoli.