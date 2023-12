Natale a Polignano, domani la festa di Santa Lucia

POLIGNANO A MARE - La festa di Santa Lucia animerà la quarta giornata del “Natale a Polignano. C’era una volta il Natale”, in programma domani, 13 dicembre.A partire dalle 10.30 le scolaresche sfileranno dall'Arco Marchesale con i lumini su via Martiri di Dogali fino alla chiesa di San Cosimo.La rassegna di appuntamenti dedicati alle iniziative natalizie illuminerà a festa i vicoli della città natale di Domenico Modugno fino al 7 gennaio. Trenta giorni di eventi in cui si potrà assistere a villaggi incantati sparsi per le viuzze, mercatini, grandi luminarie, spettacoli e intrattenimento che fonderanno tradizione, innovazione e artigianato locale.“Sarà un Natale a misura di tutti - ha spiegato il sindaco del Comune di Polignano a Mare, Vito Carrieri - grandi, bambini, residenti e turisti”.La città, definita da Booking ‘la più accogliente al mondo’, dà calorosamente il benvenuto ai suoi turisti e ai suoi cittadini, i veri protagonisti dell’evento. E non è un caso che proprio a Polignano si erge la statua di Domenico Modugno con le braccia aperte, in un abbraccio rivolto alla sua città d'origine. Nel calendario sarà centrale l’offerta culturale del Teatro Pubblico Pugliese, oltre alle iniziative collaterali organizzate dal Sac e dalle associazioni socio culturali del territorio e ai laboratori per bambini organizzati da Fondazione Pino Pascali e biblioteca R. Chiantera. L’iniziativa mira all’incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, nell’ottica della destagionalizzazione.“Polignano non è solo mare, è bella sempre” ha sottolineato la presidente dell’associazione albergatori di Polignano a Mare, Patrizia Migailo. “La città da qualche anno è meta di itinerari turistici sia di italiani che di stranieri e iniziative simili la convertono in destinazione. I turisti ammirano il nostro modo di vivere, il nostro territorio unico al mondo, la nostra enogastronomia, le nostre tradizioni: quale migliore occasione di vivere con noi l'atmosfera natalizia?”www.nataleapolignano.it