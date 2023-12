Noci, ritorna 'Christmas in Town' con i concerti di Checco Curci, Cortese, Liorsi e Bouvier

ph: Lorella Furleo Semeraro

NOCI - L’Associazione Culturale DARF APS, con il patrocinio del Comune di Noci e con il prezioso contributo della CRAP Il Germoglio e di Hubberia, organizza la terza edizione di CHRISTMAS IN TOWN.Nato nel 2021 sotto la direzione artistica di Mariano Casulli, l’evento giunto ormai alla sua terza edizione vuole promuovere la scena musicale locale dando spazio e visibilità agli artisti pugliesi. Dopo le passate edizioni dove ad esibirsi sono stati rispettivamente Pier e Rosy La Mouche nel 2021 e Molla nel 2022, quest’anno toccherà a ben quattro artisti alternarsi sul palco allestito per l’occasione neI locali dello Spazio MU.RA. in Via Kennedy a Noci, per dar vita a più di tre ore di musica d’autore da non perdere.Mercoledì 27 Dicembre dunque, a partire dalle 20.30 spazio alla musica con i concerti di Bouvier, Liorsi, Checco Curci e Cortese che si alterneranno sul palco facendo ascoltare i loro brani.Ad arricchire la serata, la mostra personale dal titolo “Intorno alla musica” della fotografa pugliese Nicole Depergola, classe 1990, che esporrà i lavori fotografici frutto della sua esperienza di reportage con il progetto personale di music photography “Scatola Enne” per diverse webzine e festival musicali pugliesi.Mercoledì 27 dicembre 2023 - ore 20:30Spazio Mu.Ra. - Via Kennedy - Noci (BA)