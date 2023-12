Omicidio Giulia, oggi l’autopsia a Padova

VERONA - Giornata cruciale per il caso Cecchettin: l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin presso l'Istituto di medicina legale di Padova potrebbe fornire nuovi dettagli sull'aggressione subita dalla studentessa. L'esame mira a chiarire il numero esatto di ferite da coltello, le armi utilizzate da Filippo Turetta, il suo ex fidanzato, e la fascia temporale della morte. Turetta è attualmente sentito dal pm di Venezia, Andrea Petroni, nel carcere Montorio di Verona. La giovane è deceduta per "shock emorragico", e l'autopsia cerca di fornire ulteriori informazioni sulle circostanze della tragedia.