Operazione antidroga a Barletta: arrestato 31enne e sequestrati oltre 4,5 kg di droga

BARLETTA - L’attività investigativa, svolta dal Commissariato di Barletta è nata da una serie di segnalazioni che evidenziavano un sospetto andirivieni di persone all’interno di un’autorimessa che ha portato i poliziotti ad effettuare alcuni appostamenti. Nel corso di questa attività, gli uomini della volante hanno notato le luci delle corsie dell’autorimessa accese e hanno deciso di effettuare un controllo.Improvvisamente, da un box è uscito un uomo sui trent’anni. La polizia ha subito notato su un tavolino della polvere bianca, successivamente constatata essere della ketamina del peso lordo di gr. 56 (cinquantasei). È scattato così un controllo personale. Nel marsupio il 30enne nascondeva un involucro in cellophane verde annodato all’estremità contenente altra ketamina del peso complessivo lordo di gr. 13 (tredici), insieme a denaro contante pari ad € 125 e ad un mazzo di chiavi dell’abitazione di residenza insieme a quelle del box.Nel corso della successiva perquisizione del locale, gli agenti hanno, inoltre, ritrovato diverso materiale per il confezionamento, tra cui forbici, nastro, bustine e cellophane; insieme ad un’altra sostanza bianca, utilizzata per il taglio della stessa. All’interno di un armadietto erano nascosti oltre 5 kg di droga e precisamente: COCAINA gr. 30,70 (trenta/70) ANFETAMINE gr. 3,78 (tre/78) KETAMINA gr. 313,11 (trecentotredici/11) EROINA gr. 400 (quattrocento) MARIJUANA gr. 2595 (duemilacinquecentonovantacinque) HASHISH gr. 754 (settecentocinquantaquattro) ECSTASY gr. 253,20 (duecentocinquantatre/20) SOSTANZA DA TAGLIO gr. 500 (cinquecento)Sequestrato anche denaro contante, suddiviso in banconote di diverso taglio, pari a € 14395, custodito all’interno di due cassette di sicurezza. In un borsone sono state ritrovate anche 13 stecche sigillate, da dieci pacchetti ciascuna, di sigarette Marlboro Gold, prive del sigillo dei Monopoli di Stato.Il locale, l’autovettura dell’arrestato e tutto il materiale ritrovato, sono stati sequestrati insieme ad un telefono con all’interno una SIM.Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini e la responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata in contraddittorio nelle successive fasi del giudizio.