Tensioni continue tra Israele e Iran: continua l'offensiva a Gaza

Israele continua i suoi intensi raid aerei nella zona di Gaza City, nonostante la risoluzione ONU per gli aiuti umanitari. L'Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Gibilterra se gli USA e i loro alleati persistono nei "crimini" a Gaza.Netanyahu e Biden hanno avuto una conversazione telefonica, confermando che Israele proseguirà la guerra finché raggiungerà i suoi obiettivi. Dodici morti e 39 feriti sono stati causati da un'esplosione in una fabbrica di nichel in Indonesia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza industriale nella regione.