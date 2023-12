Operazione antidroga nel Gargano: 13 arresti, 6 in carcere e 7 agli arresti domiciliari

FOGGIA - All'alba, i carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 indagati per traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nell'area nord del Gargano. Le indagini, condotte da ottobre 2022 a luglio 2023, hanno smantellato un traffico di droga in comuni come Rodi Garganico, Cagnano Varano, San Nicandro Garganico e San Severo.Alcuni degli indagati gestivano una piazza di spaccio nel centro storico di Rodi Garganico, acquistando cocaina e hashish da tre fornitori residenti in diverse località. L'organizzazione avrebbe adottato anche lo spaccio a "domicilio" per evitare i controlli delle Forze dell'Ordine, consegnando la droga direttamente agli acquirenti.Nel corso dell'operazione, sono stati effettuati 4 arresti in flagranza di reato, 2 denunce a piede libero e contestati 11 illeciti amministrativi, con il sequestro complessivo di circa 700 grammi tra cocaina e hashish.