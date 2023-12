Tragedia stradale sulla Trani-Corato: due vittime e una famiglia in pericolo





Il 37enne è deceduto, mentre sua moglie di 37 anni, il figlio di un anno e il nipote di 6 sono rimasti gravemente feriti e trasportati in ospedale in codice rosso. Successivamente, la Suzuki è stata coinvolta in un secondo impatto con un'altra vettura, causando feriti lievi alle 5 persone a bordo, soccorse sul posto dal 118.

TRANI - Ieri, sull'arteria Trani-Corato, si è verificato un incidente mortale che ha segnato la perdita di Vincenzo Lafrianda, 37 anni, e Savino Calvano, 82 anni. Tre veicoli sono stati coinvolti nell'impatto, con l'82enne al volante della sua Peugeot 3008 in direzione Corato. Un presunto malore ha causato la perdita di controllo della vettura, che ha invaso la corsia opposta, portando inevitabilmente all'impatto con la Suzuki guidata da Lafrianda.