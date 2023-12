Ostuni, grande successo della gara di beneficenza 'In corsa per la salute' prima edizione

OSTUNI (BR) - Ad Ostuni, nella mattinata di domenica 17 dicembre 2023, si é tenuta la prima edizione di "In corsa per la salute". Si é trattata di una gara di beneficenza svolta su un percorso cittadino di cinque chilometri con ritrovo e partenza in viale Pola.





La manifestazione é stata organizzata e promossa dalla Asl di Brindisi e dall’associazione Amici del Cuore - che da oltre dieci anni si occupa di prevenzione cardiovascolare - con il supporto dell’associazione Ostuni Runner’s e del locale comitato del Centro sportivo italiano, con il patrocinio del Comune di Ostuni.