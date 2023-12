Incidente sull'A14: bisarca in fiamme tra Trani e Molfetta, nessun ferito

TRANI - In un incidente ancora avvolto dal mistero, una bisarca ha preso fuoco mentre percorreva in direzione sud il tratto dell’autostrada A14 compreso tra Trani e Molfetta, nella provincia di Bari. Fortunatamente, non si segnalano feriti a seguito dell'incidente.L'autoarticolato trasportava otto auto di varia tipologia, tutte andate distrutte a causa delle fiamme. Le circostanze esatte dell'incendio sono ancora da chiarire, ma la pronta risposta delle squadre di soccorso ha contribuito a evitare conseguenze più gravi.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta, in collaborazione con i colleghi di Bari. Le squadre di soccorso hanno dispiegato una autopompa, due autobotti e un fuoristrada con modulo antincendio per domare le fiamme e gestire la situazione.La sicurezza stradale è stata garantita, e non si sono verificati incidenti aggiuntivi durante l'operazione di soccorso. Le autorità stanno conducendo un'indagine per determinare le cause precise dell'incendio e stabilire se vi siano eventuali responsabilità o fattori coinvolti.