Palo del Colle, identificato il 54enne Francesco Zuccaro vittima dell'incidente sulla SS96

BARI - La vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla SS96 è stata identificata come Francesco Zuccaro, 54enne di Bitritto. Zuccaro si trovava a bordo del fuori strada coinvolto nell'incidente, che ha superato il guardrail ribaltandosi. Le ambulanze del 118 sono intervenute prontamente trasportandolo d'urgenza al Policlinico di Bari. Purtroppo, una volta giunto in ospedale, Zuccaro ha subito un arresto cardiaco, perdendo la vita. Altri due veicoli e un furgone sono stati coinvolti nell'incidente, ma gli altri feriti non sembrano essere in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente, avvenuto nel territorio di Palo del Colle in direzione Altamura, non è ancora chiara.