'Parla d’altruismo, d’amore e di salute la letterina più bella indirizzata a Babbo Natale'

LECCE - Parla d’altruismo, d’amore e di salute la lettera più bella lasciata quest’anno nella buca delle lettere della Corte di Babbo Natale di Andrea Guido. La sua autrice, “Giorgia”, ha dieci anni.Sono state tantissime, come ogni anno, le letterine rivolte a Babbo Natale dai numerosissimi bimbi accorsi con i propri genitori all’evento natalizio di domenica scorsa organizzato dal consigliere e vice presidente del Consiglio Comunale. Come lo scorso anno, in via Ascanio Grandi, in una corte privata, Corte dei Balduini, l’esponente di Fratelli d’Italia, grazie alla collaborazione di numerosi enti del Terzo Settore, ha organizzato il suo consueto villaggio di Natale: La Corte di Babbo Natale, evento dedicato ai più piccini e con l’obiettivo di innescare un’economia circolare e solidale sui regali, a sostegno delle famiglie leccesi in difficoltà.In questa occasione, com’è ormai consuetudine, i bimbi hanno portato con se la propria letterina per imbucarla personalmente nella cassetta postale per la spedizione al magico CAP 96930, Napapiiri, Finlandia. La stessa consuetudine ha previsto, successivamente, la selezione delle missive più belle. Un incombenza meravigliosa, a detta del consigliere. La più bella tra le più belle è questa.“È magico, ogni anno, il momento in cui posso leggere le letterine imbucate durante l’evento. È come se potessi avere in mano i sogni, realizzabili o proibiti che siano, di quella parte dell’umanità innocente, pura. Sono emozioni indescrivibili. Spiegarvi perché abbia scelto questa letterina è davvero inutile. C’è tanta semplice meraviglia e tanto amore genuino condensati che era impossibile non farlo”.