Serie C, il Taranto vince 2-1 sul Latina allo Iacovone

Settima vittoria interna del Taranto. Gli jonici prevalgono 2-1 sul Latina allo “Iacovone” nella diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo all’ 11’ i laziali passano in vantaggio con Rocchi e al 22’ i rossoblu pugliesi pareggiano per merito di Bifulco. Nel secondo tempo al 28’ Bifulco realizza la rete del successo del Taranto. Decima vittoria in questo campionato per la squadra di Ezio Capuano che è al quinto posto in classifica con 33 punti. Terza sconfitta esterna del Latina. I pontini sono ottavi con 27 punti.