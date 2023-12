Porto Turistico di Rodi Garganico: collaudato ieri il nuovo Travel Lift da 180 tonnellate e dragaggio da 5 metri per i prossimi 10 anni

ph Pietro Carnevale

RODI GARGANICO - È stato collaudato ieri il nuovo Travel Lift da 180 tonnellate di portata del Porto di Rodi Garganico, struttura gestita dal 2018 da Meridiana Orientale srl . Grande soddisfazione da parte di Comune, Concessionario, utenti e cittadini. L’imponente macchina servirà infatti ad attrarre grandi barche nell’area garganica sia di passaggio che “residenti”, è noto infatti che senza possibilità di fare interventi manutentivi, anche straordinari ed urgenti, i grandi yachts evitino le aree che sono sprovviste di centri di assistenza altamente specializzati.“Con questa nuova gru possiamo mettere a terra barche fino a 35/38 metri” - dichiara il CEO del Porto Marino Masiero - “ il prossimo passo è la realizzazione del nuovo invaso largo 11 e lungo 26 metri per alare oltre ai più grandi yacht e pescherecci del Mediterraneo, anche i catamarani che non trovano assistenza in tutto l’Adriatico e lo Jonio. Il nuovo Travel Lift è solo uno degli step di potenziamento, ammodernamento, ed efficientamento del Porto Turistico di Rodi Garganico. Il 2024 sarà il primo di 4 anni di importanti investimenti sulla struttura portuale”.“Alla fine del processo di innovazione in corso il porto sarà sicuramente più bello e funzionale - continua Masiero - ma l’insieme delle azioni che ci apprestiamo a fare, sia gestite direttamente che attraverso partners di caratura nazionale, ci permetterà di offrire nuovi servizi tecnici e turistici, oltre ad aumentare l’appeal culturale, sportivo ed escursionistico del polo nautico. Del resto siamo concessionari ufficiali di un tratto di costa molto ampio delle più importanti case produttrici di motori, accessori, apparati elettronici e di prodotti di alta qualità: Volvo Penta, Man, Caterpillar, FPT, FNM, Nanni, Ray Marine, Opac, Jotun solo per citarne alcuni” .Obiettivo del porto sarà quello di rafforzare la capacità attrattiva dell’intera area nord Gargano attraverso alcune novità che contribuiranno a cambiare il modo di fare portualità turistica in Italia: dalla mobilità elettrica gratuita per i clienti ad un nuovo ufficio escursioni, dall’apertura della Dogana al nuovo ingresso, alla pavimentazione della diga di sopraflutto, all'efficientamento energetico. Si tratta di una grande operazione di rinnovamento funzionale e strutturale che fa parte del project financing che l'azienda ha sottoscritto con l’Amministrazione Comunale nel 2022, per divenire un porto non solo accessibile e popolare ma allo stesso tempo anche esclusivo e di alta gamma, con temi da sviluppare costituiti da: grandi yachts, sport, spazi comuni, pesca, food, folklore, tradizioni, escursionismo, stagionalità e turismo esperienziale.Anche l'insabbiamento del porto un tema è verso la risoluzione: "La questione pescaggio è dal nostro arrivo un punto - conclude Masiero - a cui abbiamo rivolto la massima attenzione, ma da quest’anno la soluzione sarà definitiva. Stiamo infatti provvedendo a firmare un contratto di manutenzione costante con una società leader nei dragaggi che ci permetterà di fare manutenzione in tempo reale, tutte le volte che ce ne sarà bisogno fino al 2030. L’Amministrazione Comunale ha tra l’altro pronto e finanziabile il progetto “pennelli” che mitigherà notevolmente il trasporto di sabbia dal lato di levante verso il porto. Le due azioni ci consentiranno di avere in ingresso oltre 5 metri di pescaggio. Con questa profondità potranno entrare barche di 50 metri di lunghezza. Ecco, è un’altra sfida che comincia” .