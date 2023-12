Cicciolina canta al Demodè Club per il party Wasabi

MODUGNO - Sabato 23 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto da Dario Boriglione, si terrà un nuovo appuntamento con il format Wasabi, party friendly proposto mensilmente e basato sull’inclusione e sul divertimento, che per questa speciale appuntamento pre natalizio ospiterà Ilona Staller, in arte Cicciolina.Attraverso il divertimento proposto da professionisti del settore e un’animazione colorata, i party Wasabi propongono musica, arte, spettacolo senza distinzione di genere, standard e soprattutto unendo diverse fasce di pubblico e creando una fusione tra mondo friendly e quello etero, che al giorno d’oggi dovrebbero andare sempre di pari passo. In questo contesto, nella notte che anticipa la vigilia di Natale, interverrà un’icona della liberalizzazione sessuale e dell'antiproibizionismo.Dagli anni ‘80 Ilon Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller, nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina è una dea degli eccessi e delle provocazioni, essendo stata la prima attrice pornografica ad entrare come deputata nel Parlamento italiano. La sua vita rappresenta un faro di coerenza nel labirinto di argomenti tabù, lottando contro censura, perbenismo e falsi pudori con audacia, pop e glamour nelle vesti della lolita più' amata dagli italiani. Nata a Budapest, dopo aver studiato pianoforte, violino, danza a 13 anni ha iniziato a lavorare come modella nell'agenzia fotografica statale MTI. Successivamente ha trovato impiego come cameriera nell'hotel Danube Continental, venendo inoltre contattata dai servizi segreti ungheresi per divenire una sorta di spia per tenere sotto controllo gli uomini d’affari statunitensi. Nel 1973 incontrò Riccardo Schicchi, con il quale prima condusse un programma radiofonico intitolato “Voulez-vous coucher avec moi?” e poi iniziò a lavorare nel cinema hard, attività che ha condotto fino al 1994 con notevole successo per via delle sue trasgressioni. Naturalizzata italiana, nel 1985 schierata con il Partito Radicale, fu eletta deputata nella X legislatura del Parlamento italiano nel 1987, con circa 20.000 preferenze, risultando seconda, nelle liste, solo dietro a Marco Pannella. In tutta questa attività Ilona ha trovato anche il tempo di coltivare la sua passione, la musica, con tre album e vari singoli.Nelle sue apparizioni durante la serata, la super diva proporrà un medley dei suoi lavori discografici come “Was made for dancing”. Inoltre, in consolle si alterneranno i dj Moskino, Valentina Marenaci e Dario D. A caratterizzare la serata Wasabi, diretta Elio Cavallo e Viviana Favia, sarà l’animazione incentrata in questa occasione sulle icone pop della musica. Tra gli altri si esibiranno anche Nikita Magno, con la sua lead performance, i vocalist Kekko Dmc ed En, le drag queen e Mark Dier e i performer della Wasabi Animation Natasha Uitni, De Cillis, Apollo, Aniello e Kk Doll.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 3397360006: 22.00