Pro Loco Alberobello: due appuntamenti da segnare nelle agende

ALBEROBELLO - Questo mese, Pro Loco Alberobello offre due appuntamenti imperdibili per il pubblico locale. La prima presentazione sarà dedicata al libro "I Bambini Colorati", un racconto magico che ci immergerà nelle storie dell'autore Piero Angelini, con la partecipazione del promotore della pubblicazione Vittorio Indiveri e della pediatra Annamaria Moschetti, referente provinciale di "Nati per Leggere". L'evento promette di essere un'esperienza coinvolgente, arricchita da voci autorevoli e storie affascinanti.Il secondo appuntamento sarà un'occasione di confronto e analisi su un tema di rilevanza universale: il Turismo. Il Prof. Angelo Panarese presenterà il suo nuovo lavoro, stimolando una riflessione condivisa sulla tematica. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso l'ex conceria, ora Bibliocentro, in via Barsento ad Alberobello.- Lunedì 18 Dicembre 2023, ore 19:00- Sabato 23 Dicembre 2023, ore 18:30Partecipate numerosi per arricchire la discussione e vivere momenti culturali indimenticabili nella suggestiva cornice di Alberobello.