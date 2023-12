Concerto natalizio d'Incanto a Trani con gli studenti del corso musicale dell'I.C. Garibaldi-Leone

- Il Polo Museale Diocesano di Trani si prepara ad accogliere l'atmosfera natalizia con una serata magica di musica. Il 16 dicembre alle 20:30, la Fondazione S.E.C.A. tranese presenta la tradizionale rassegna natalizia "Sere d'Incanto". Protagonisti dell'evento saranno gli ottanta giovani talenti del Coro Voci Bianche dell'Istituto Comprensivo Garibaldi – Leone di Trinitapoli e dell'Orchestra Giovanile Terra D'Ofanto.La performance, coordinata dai professori Nicoletta Uva, Maria Giuseppina Vitobello, Sara Tomaiulo, Emanuele Petruzzella, Cristiana Verardo, Anna Leone, Roberto Esposito e Fabiola Modugno, promette di deliziare il pubblico con le più famose canzoni di Natale. La dirigente scolastica, la dott.ssa Roberta Lionetti, esprime entusiasmo per il progetto musicale degli studenti, sottolineando l'importanza dell'esperienza condivisa del saggio natalizio.L'evento non è solo un momento di festa, ma si colloca anche nella continuità delle iniziative dell'Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, dimostrando l'impegno dei docenti nel lavorare con gli studenti per promuovere la passione per la musica e la cultura. La dirigente Lionetti auspica di condividere l'emozione di questa esperienza non solo con gli studenti partecipanti ma anche con il pubblico presente alle serate, trasmettendo l'atmosfera unica del periodo natalizio attraverso la musica.