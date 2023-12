Professional Expo photo audio e video torna a Bari per la seconda edizione

BARI - Sabato 20 e domenica 21 gennaio, al The Nicolaus Hotel di Bari, si terrà la seconda edizione di “Professional Expo – photo audio & video”, evento dedicato ai relativi settori, organizzata da Rocco e Marco Solimine, nel quale importanti aziende provenienti da tutta Italia, con i loro brand internazionali, esporranno i loro prodotti e le proprie novità.L’evento, forte degli ottimi risultati della sua prima esperienza, ha come obiettivo principale quello di diffondere la cultura fotografica. Si rivolge a tutti gli operatori del settore, professionisti e appassionati, come luogo di crescita, condivisione e incontro proponendo un ampio ventaglio di servizi e opportunità offerte sia dalle aziende partecipanti, che dalle associazioni, dando la possibilità di presentarsi agli operatori del settore e ai consumatori.“Siamo stati soddisfatti di quanto ottenuto lo scorso anno – ha affermato Rocco Solimine, organizzatore della manifestazione insieme al figlio Marco –. Con molto impegno abbiamo creato un salone espositivo su1000 mq, in un’unica superfice. Questa volta, puntiamo a lavorare su uno spazio maggiore, coinvolgendo più persone e proponendo numerose novità. Faremo questo grazie anche alla partecipazione di influencer di questi settori e anche del cinema”.Il format resterà invariato e il “Professional Expo – photo audio & video” si svolgerà in due giorni, con un ricco cartellone di iniziative culturali in programma per approfondire alcuni segmenti del settore Fotografia e audio video. Si susseguiranno incontri e interviste con personaggi del mondo della fotografia e del cinema, della cultura, della politica e del lavoro. Ancora, sono previsti laboratori e workshop per sperimentare concretamente le buone pratiche proposte dalle aziende e dagli operatori che parteciperanno.“Tra i numerosi partner di questa iniziativa, dopo la valida collaborazione dello scorso anno, riproporremo la collaborazione con gli studenti della Scuola, i quali hanno avuto modo, durante la nostra manifestazione di mettere in pratica, con lodevoli riscontri, ciò che hanno imparato sui banchi, durante le lezioni”.The Nicolaus Hotel – Via C.A. Ciasca 27 – Bari: 3495269727