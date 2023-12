Prosegue la Sperimentazione del Sistema IT Alert in Puglia: test simulato di risposta a incidente industriale a Brindisi

BARI - Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile continua la sperimentazione del Sistema IT-Alert, e il 19 dicembre alle ore 12, la Puglia sarà coinvolta in un test simulato di risposta a un incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso. Questa fase segue i test tecnologici precedenti che coinvolsero l'intero territorio italiano il 13 ottobre.Il territorio interessato dalla simulazione si estende in un raggio di 2 km dallo Stabilimento LyondellBasell di Brindisi. Durante il test, tutti i telefoni cellulari con connessione telefonica attiva nell'area target riceveranno un messaggio di test da IT-Alert, indicando chiaramente che si tratta di una simulazione e fornendo istruzioni su come ottenere ulteriori informazioni.Il messaggio di test include un link al sito di IT-Alert ( www.it-alert.gov.it ), dove i cittadini possono accedere a ulteriori dettagli sul caso specifico e visualizzare il messaggio che riceverebbero in caso di un reale pericolo dovuto a un incidente industriale.Inoltre, una parte fondamentale di questa fase è la partecipazione dei cittadini attraverso un questionario disponibile sul sito di IT-Alert. Invitati a condividere le loro esperienze durante il test, i residenti nell'area coinvolta possono contribuire a migliorare il sistema e segnalare eventuali lacune nella ricezione delle notifiche.Il successo di questa fase di sperimentazione potrebbe rendere operativo il Sistema IT-Alert, permettendone l'uso in diverse situazioni di rischio. La sperimentazione è parte di un impegno più ampio nel migliorare la preparazione e la risposta a potenziali emergenze, garantendo una maggiore sicurezza e consapevolezza per la popolazione. Per ulteriori dettagli e per partecipare al questionario, è possibile visitare il sito della Protezione Civile della Puglia qui