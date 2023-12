Puglia Christmas Tour 2023-24: tutte le date

Per informazioni: 3476748627.

BARI - Come da tradizione, il Puglia Christmas Tour torna anche quest’anno, pronto a rallegrare gli spettatori con musiche e aneddoti sul Natale di Puglia: il più lungo del mondo!Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Gallo, è un tour virtuale per grandi e piccini, fra presepi, tombolate, pettole, alberi e poesie natalizie, dove cibo e mancette la fanno da padroni. Una narrazione cronologica, da Santa Cecilia all’Epifania, ricca di ironia e simpatici siparietti.Quest’anno il tour comprenderà 5 spettacoli. Non semplici repliche, ma cinque eventi indipendenti tra loro, con variazioni di cast e repertorio, che spazierà dalle canzoni natalizie alle pastorali tarantine.Di seguito tutte le tappe del Puglia Christmas Tour 2023-24. Per tutti i dettagli sui singoli eventi seguiteci sulla pagina Facebook “ Puglia Christmas Tour ”.15 dicembre – Molfetta (BA)16 dicembre – Castellaneta (TA)17 dicembre – Martina Franca (TA)21 dicembre – Carosino (TA)6 gennaio – Molfetta (BA)