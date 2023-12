Punti di Facilitazione Digitale, parte da Lecce il tour di promozione dell’iniziativa

LECCE - Parte domani venerdì 15 dicembre alle ore 11.30 il percorso di promozione itinerante del progetto regionale dei Punti di Facilitazione Digitale. Il tour partirà con la visita dello sportello aperto presso il Presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, locali del Centro Unico di Prenotazione in piazza Filippo Muratore, 1.Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Investimento 1.7.2, prevede l’apertura in Puglia di 144 Punti di Facilitazione Digitale, punti di accesso fisici, situati in luoghi di accesso pubblico o all’interno di spazi/centri di aggregazione socio-culturale, in cui saranno forniti servizi di assistenza e alfabetizzazione digitale per incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base.L’obiettivo del tour è quello di far conoscere alla più ampia fetta della popolazione l’iniziativa, che vede un target al 2025 di 183.000 cittadini supportati dai facilitatori.All’incontro parteciperanno l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, il Direttore Generale ASL Lecce, Stefano Rossi e il Direttore Generale di ARESS, Giovanni Gorgoni.