'Raccontiamoci Bari', presentata la seconda edizione del progetto promosso dal Municipio I per conoscere il territorio

BARI - È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la seconda edizione di “Raccontiamoci Bari”, il progetto promosso dal Municipio I e realizzato dalla cooperativa sociale SoleLuna. L’iniziativa, che prevede visite guidate e itinerari particolari della città, è finalizzata a incrementare la conoscenza del territorio cittadino e a rafforzare il senso d’identità dei residenti. All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessora alle Culture Ines Pierucci, il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, il presidente della commissione Welfare con delega al Turismo del Municipio I Fabio Sisto e il presidente della cooperativa SoleLuna Giovanni Barnaba .Raccontiamoci Bari pone al centro le famiglie del Municipio I con l’intento di avvicinarle alla conoscenza dei luoghi in cui vivono e dar loro modo di riscoprire il loro elevato valore artistico-culturale. Sono previste 12 visite guidate lungo 6 originali ed accattivanti itinerari: Bari in Libertà, Bari Eclettica, La poesia di Bari, Storie e leggend d Bar, Bari tra Pescatori e Lame, Japigia tra natura e la seconda guerra mondiale.Quest’anno, oltre alla bag con materiale promozionale, i partecipanti più fortunati potranno vivere l’emozione di prendere parte a degli special tour: “Sanda Nicole va pe màre” e “Mange, Biv E Camìn”, che consentiranno, rispettivamente, di ammirare l’architettura barese direttamente dal mare e di gustare prodotti tipici della tradizione barese durante la visita a Bari vecchia. Non mancheranno i tour dedicati esclusivamente ai bambini, che comprenderanno anche un’interessante caccia al tesoro.“Questa iniziativa nasce da un’idea bellissima ed è il frutto di un lavoro corale, in grande sinergia con le strategie dell’assessorato alle Culture - ha commentato Ines Pierucci -. Ringrazio quindi il presidente Leonetti, il Municipio I e la cooperativa SoleLuna, perché grazie a questo progetto, giunto alla seconda edizione, si riescono a scoprire bellissimi punti della città, spesso sconosciuti agli stessi baresi, e si possono approfondire storie e leggende della nostra Bari. Tante cittadine e cittadini si trasformano, quindi, in turisti di prossimità, con un ricco programma che mette al centro il nostro meraviglioso patrimonio culturale, quello enogastronomico e anche il nostro dialetto, che è un pezzo importante della nostra identità di cui bisogna avere cura con grande consapevolezza, proprio come fa questo progetto. Grazie, quindi, a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di Raccontiamoci Bari, con la speranza che questa iniziativa possa espandersi, in futuro, anche ad altre zone della città e ad altri quartieri”.“L’iniziativa, che ha visto il lavoro coordinato della commissione Turismo del Municipio I, in collaborazione con la cooperativa sociale SoleLuna, punta a rendere i cittadini baresi ‘turisti nella città’ e promotori della bellezza dei luoghi simbolo dei nostri quartieri, ormai mete di un turismo crescente che pone Bari tra le destinazioni più ambite del sud Italia - ha dichiarato Lorenzo Leonetti -. Anche per questa edizione, durante l’itinerario, oltre alla presenza di guide esperte che accompagneranno i partecipanti, si potrà usufruire di un QRCode per scoprire i punti di interesse, leggendone o ascoltando la descrizione, per lasciare recensioni e condividere il tour in maniera simultanea e multimediale. Un modo per riscoprire le bellezze del territorio con le sue storie e leggende”.“Siamo alla seconda edizione di questo progetto che per noi è un grande motivo di orgoglio, essendo il primo progetto turistico all’interno dei Municipi - ha sottolineato Fabio Sisto -. Per la prima edizione prevedevamo duecento partecipanti e siamo riusciti, invece, ad arrivare a ben duemila. Sono convinto che riusciremo non solo a ripeterci ma a superarci, grazie al bellissimo calendario di appuntamenti che nasce da un’idea semplice: riscoprire zone che spesso non conosciamo e farle apprezzare da tutte e da tutti. C’è tanta bellezza nei nostri quartieri, e anche quest’anno diamo vita a un’esperienza interessante che valorizza tante zone della nostra città, arricchisce il nostro bagaglio culturale e diffonde bellezza”.“Ringrazio la squadra che ha lavorato a questo percorso che, ancora una volta, ci vede puntare sulla qualità e sulla bellezza, un sentimento che vogliamo esprimere non solo attraverso la scelta dei percorsi, ma anche nella cura di tutti i particolari - ha concluso Giovanni Barnaba -. Dietro Raccontiamoci Bari, infatti, c’è un grande lavoro che ci consente di arrivare alla stesura di un programma che punta a far riscoprire luoghi tramite itinerari particolari e guide che conoscono molto bene la nostra città. Per questa edizione abbiamo diverse novità, come gli special tour dedicati, ognuno di essi, a trenta partecipanti estratti, che valorizzeranno lo sguardo dal mare della nostra città e il nostro prezioso patrimonio enogastronomico. Inoltre, quest’anno abbiamo previsto attività specifiche per i più piccoli con la caccia al tesoro e avventure per esplorare il territorio. Infatti, crediamo sia fondamentale avvicinarli alla conoscenza della città, affinché possano innamorarsene e, in futuro, averne cura”.È possibile iscriversi a Raccontiamoci Bari a questo link