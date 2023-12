Ostuni, da venerdì 8 dicembre l'ottava edizione di 'Natale in Arte' presso la Chiesa dello Spirito Santo

- Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: dall'8 dicembre 2023 fino all'8 gennaio 2024 si terrà l'ottava edizione di "Natale in Arte", la mostra di quadri e presepi dal tema "Messaggi di pace" presso la Chiesa dello Spirito Santo. La mostra è a cura dell'Associazione Culturale Espressioni d'Arte, patrocinata dal Comune di Ostuni e in collaborazione con la Basilica Santa Maria Assunta in Cattedrale, il MEIC Gruppo di Ostuni e Rassegna Italia sas.