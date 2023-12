Ruffano, dopo il successo delle prime date continua il tour nelle piazze salentine del 'Rock Christmas Show'

RUFFANO - Dopo il successo delle prime date il Rock Christmas Show ritorna a incantare i giorni di festa nel Salento.Il Rock Christmas Show continua ad affascinare grandi e bambini, dopo il debutto delle prime date ritorna in piazza con la sua combinazione unica tra il Natale e il rock.È un evento firmato da viTAminaEventi, lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria di Raffaella Roccasecca e Attilio Branca alle voci, Tonio Longo al basso, Roberto Fedele alla batteria e Andrea Melileo e Matteo Sandalo alle chitarre.La band, che si esibisce in uno show coinvolgente, interpreta i classici del Natale in chiave rock e blues. Le prossime date sono il 23 dicembre alle ore 20 in piazza San Francesco della città di Ruffano e il 6 gennaio sarà in Piazza degli Eroi a Giuggianello.L'evento inCanto di Natale a Ruffano è organizzato dall'assessore alla cultura Pamela Daniele, si svolge nel centro storico di Ruffano, completamente allestito a tema natalizio, la magia del Natale si mescolerà con l'energia del rock, regalando al pubblico un'esperienza emozionante e coinvolgente, gli allestimenti natalizi sono stati realizzati a mano, creando una cornice suggestiva e incantevole.Il Rock Christmas Show chiuderà il tour con l’ultima data a Giuggianello il giorno dell’Epifania grazie all’assessore alla cultura Serena Gigante, il Rock Christmas Show non si limita solo ad offrire un'esperienza musicale indimenticabile. Durante la performance, la band distribuirà piccoli doni al pubblico, rendendo l'atmosfera ancora più generosa e gioiosa. Un gesto che contribuisce a creare una connessione unica tra gli artisti e il loro pubblico, facendo sentire ognuno parte di un'unica grande festa.