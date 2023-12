Sequestro di beni a Andria: 53enne sottoposto a sorveglianza speciale

Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima, esasperata dagli atti violenti subiti. Il gip ha descritto una serie di atti lesivi e un regime di vita violento, motivando la misura di sorveglianza speciale che include la comunicazione delle variazioni patrimoniali per 10 anni. I finanzieri stanno ora accertando se l'uomo abbia aumentato il proprio patrimonio in violazione della sorveglianza speciale

ANDRIA - Un uomo di 53 anni ad Andria è stato sottoposto a una misura di sorveglianza speciale a causa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori contro la ex moglie e i figli. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Ivan Barlafante, ha emesso un decreto di sequestro, eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Barletta, che coinvolge un fuoristrada e quattro immobili, per un valore complessivo di 110mila euro.