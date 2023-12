San Cesario di Lecce, il Christmas Party di Palazzo Natale si tinge di eleganza e prelibatezze

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Palazzo Natale a San Cesario di Lecce apre le sue porte per avvolgere i suoi ospiti in un’atmosfera natalizia raffinata ed elegante: l’appuntamento è venerdì 22 dicembre, ore 21.00, con una prelibata standing dinner a cura di Natale Catering accompagnata da vini e bollicine della cantina Twelve Vini.Un’esperienza dai contorni magici che ha tutte le carte in regola per essere definita indimenticabile. Tutti i dettagli sono curati minuziosamente dall’Event Planner Franz D’Aversa, che si è ispirato al Natale in stile americano, caldo e accogliente, mentre i vini sono raccontati dall’esperta sommelier e wine communicator Titti Dell’Erba.Conferirà ancor più calore alla serata il pianoforte magistralmente suonato da Luigi Botrugno di Atmosfera Blu. Sarà invece Antonio Leo ad immortalarne i magici istanti. info@nataleeventi.it - WhatsApp 3755805854