Serie B, il Bari pareggia 0-0 con il Cosenza al San Nicola

Ssc Bari fb





Nella squadra di Pasquale Marino al 39’ del secondo tempo rientra Menez dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio subita con il Palermo al “San Nicola” nella prima giornata di andata. Il Bari è al decimo posto in classifica con 22 punti insieme alla Sampdoria.

- Sesto pareggio interno del Bari in questo campionato. I biancorossi impattano 0-0 con il Cosenza al “San Nicola” nella diciottesima giornata di Serie B. Decimo pareggio per i pugliesi in questa stagione. Secondo pareggio per 0-0 dei galletti, dopo quello con la Ternana al “Liberati” nella quarta giornata di andata.