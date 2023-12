Armonia legale: debutto pubblico del Coro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

BARI - Lo scorso 21 dicembre in un'atmosfera carica di emozione e cultura, nella prestigiosa cornice del Teatro Piccinni, il Coro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ha fatto il suo debutto pubblico, annunciato dall'Avv. Marilena Rita Fabrizio, responsabile della Commissione Cultura e Spettacolo dell'ordine.La prima esibizione ha rappresentato un momento unico, in cui le voci degli avvocati si sono unite in un'armonia sorprendente. Tra i partecipanti, spicca la presenza di Ebe Guerra, che evidenzia il talento musicale presente nella comunità legale.A dirigere questa sinfonia legale è la Maestra Maria Giulia Nardelli, figura chiave che ha contribuito a plasmare il talento individuale dei membri del coro in una prestazione collettiva di notevole impatto.La scelta di esibirsi pubblicamente sottolinea il desiderio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari di condividere con la comunità la passione per la musica e l'arte, dimostrando che dietro le aule di tribunale ci sono talenti poliedrici pronti a esprimersi in modi diversi.Il debutto del coro è stato accolto con entusiasmo e rappresenta un momento significativo nella vita culturale e sociale dell'Ordine degli Avvocati di Bari. L'armonia legale ha dimostrato che la giustizia può anche trovare espressione attraverso le note musicali, unendo professionisti del diritto in una sinfonia di talento e passione.