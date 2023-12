Serie B, il Bari va dalla Sampdoria

Ssc Bari fb





Su 18 partite giocate, due dei quattro successi ottenuti dal Bari, sono stati conquistati in trasferta. Un dato che, dalla serie non c'è 2 senza 3, dovrebbe spingere gli uomini di Pasquale Marino a cercare l'impresa anche per cancellare, mediante una prestazione superba, lo scialbo 0-0 con il Cosenza di sabato scorso. Un obiettivo non facile da centrare per il Bari che affronterà una Sampdoria, altrettanto vogliosa di riscatto a seguito del 2-3 subìto dalla Feralpisalò al Marassi, nel confronto disputato il 23 dicembre 2023.

- Dopo 11 anni, il Bari torna in casa della Sampdoria per la gara della diciannovesima e ultima giornata del girone di andata di Serie B. Era il 28 aprile 2012 quando, per il 37esimo turno del torneo cadetto, i blucerchiati si imposero sui biancorossi per 2-0. Un passivo che accrediterà l'incontro in programma quest'oggi al Marassi, alle 20.30, quale occasione di rivincita per il Bari. Un precedente che i galletti devono riscattare anche per chiudere la prima parte di un campionato sin qui avaro di vittorie per i colori biancorossi.