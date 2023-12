Uc Sampdoria fb

- Clamoroso al Marassi di Genova, dove nel pomeriggio di sabato 23 dicembre la Sampdoria è stata sconfitta dalla matricola e ultima in classifica FeralpiSalò per 2-3. I blucerchiati, allenati da Andrea Pirlo, saranno i prossimi avversari del Bari nell'incontro valido per la 19esima giornata in programma sempre sul rettangolo di giuoco genovese a partire dalle ore 20.30 di martedì 26 dicembre 2023.