Serie C: Giorgio Roselli nuovo allenatore del Brindisi

- Giorgio Roselli 66 anni è il nuovo allenatore del Brindisi nel girone C di Serie C, che è subentrato a Ciro Danucci, esonerato dopo la sconfitta 2-0 con la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” nella quindicesima giornata di andata. Ha firmato fino al 30 giugno 2024.L’accordo tra Roselli e il presidente della società biancazzurra Daniele Arigliano è stato raggiunto ieri mattina. Il Brindisi è al penultimo posto in classifica con 10 punti, dopo 6 sconfitte consecutive.Roselli ha diretto ieri pomeriggio l’ allenamento e debutterà sulla panchina dei pugliesi domani alle 20,45 con il Crotone al “Fanuzzi” nella sedicesima giornata di andata.